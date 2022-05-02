В рамках проектов ”Мой отец - герой" и "Мой сын - герой" состоялось очередное мероприятие

При поддержке Министерства обороны Азербайджанской Республики, Fire Land Production и Azman Holding, как продолжение серии проектов “Мой отец - герой” и “Мой сын - герой”, посвященных памяти героев, павших в Отечественной войне, состоялось мероприятие по

При поддержке Министерства обороны Азербайджанской Республики, Fire Land Production и Azman Holding, как продолжение серии проектов “Мой отец - герой” и “Мой сын - герой”, посвященных памяти героев, павших в Отечественной войне, состоялось мероприятие по случаю праздника Рамазан, в котором приняли участие родственники шехидов, государственные чиновники, общественные деятели и представители искусства, для гостей был организован ифтар.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Члены семей и близкие шехидов выразили благодарность президенту Азербайджанской Республики, руководству Министерства обороны и Fire Land Production за оказанное внимание и заботу, а также за почтение памяти шехидов.