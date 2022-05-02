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В рамках проектов ”Мой отец - герой" и "Мой сын - герой" состоялось очередное мероприятие

В рамках проектов ”Мой отец - герой" и "Мой сын - герой" состоялось очередное мероприятие При поддержке Министерства обороны Азербайджанской Республики, Fire Land Production и Azman Holding, как продолжение серии проектов “Мой отец - герой” и “Мой сын - герой”, посвященных памяти героев, павших в Отечественной войне, состоялось мероприятие по
Армия
2 мая 2022 г. 16:47
В рамках проектов ”Мой отец - герой и Мой сын - герой состоялось очередное мероприятие

При поддержке Министерства обороны Азербайджанской Республики, Fire Land Production и Azman Holding, как продолжение серии проектов “Мой отец - герой” и “Мой сын - герой”, посвященных памяти героев, павших в Отечественной войне, состоялось мероприятие по случаю праздника Рамазан, в котором приняли участие родственники шехидов, государственные чиновники, общественные деятели и представители искусства, для гостей был организован ифтар.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Члены семей и близкие шехидов выразили благодарность президенту Азербайджанской Республики, руководству Министерства обороны и Fire Land Production за оказанное внимание и заботу, а также за почтение памяти шехидов.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Mənim atam qəhrəmandır” və "Mənim oğlum qəhrəmandır" layihəsi çərçivəsində növbəti tədbir keçirilib

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