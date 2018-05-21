В рамках месячника "Права человека" в Азербайджанской Армии проводится ряд мероприятий

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Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ По случаю Дня прав человека, который по соответствующему Распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева отмечается каждый год 18-го июня, в Азербайджане проводится месячник "Права человека".

Как сообщили Report в министерстве обороны, в рамках данного месячника в объединениях, соединениях, воинских частях и специальных военно-учебных заведениях Азербайджанской Армии будут проводиться конференции, "круглые столы", книжные выставки, конкурсы, специальные занятия, встречи с населением, просветительские семинары и другие мероприятия, посвященные значимости прав и свобод человека, путей предотвращения их нарушения.В ходе этих мероприятий специалисты, эксперты и юристы будут отвечать на вопросы, интересующие участников.