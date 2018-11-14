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    В рамках КШВИ ВВС и ВМС выполнили действия по тактическим вводным - ФОТО - ВИДЕО

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Проводимые в азербайджанской армии командно-штабные военные игры (КШВИ) продолжаются. 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны. 

    Согласно плану командно-штабных военных игр (КШВИ), проводимых в азербайджанской армии, в Военно-воздушных силах (ВВС) и Военно-морских силах (ВМС) выполнены действия по тактическим вводным.

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