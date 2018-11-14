В рамках КШВИ ВВС и ВМС выполнили действия по тактическим вводным - ФОТО - ВИДЕО

14 ноября, 2018 19:16

https://report.az/storage/news/604125db0e1d6def8451f28a4f902c82/6734883b-d8de-4011-96be-5c5c7c8f309c_292.jpg Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Проводимые в азербайджанской армии командно-штабные военные игры (КШВИ) продолжаются. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны. Согласно плану командно-штабных военных игр (КШВИ), проводимых в азербайджанской армии, в Военно-воздушных силах (ВВС) и Военно-морских силах (ВМС) выполнены действия по тактическим вводным.