В рамках конкурса "Кубок моря - 2017" проведены артиллерийские стрельбы по морской мине

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ В рамках конкурса "Кубок моря - 2017" выполнен эпизод №3 "Стрельба по плавающей мине".

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Согласно решению судейской бригады, по итогам выполнения этого эпизода первое место с результатом 50 баллов было присуждено экипажу малого ракетного корабля "Град Свияжск" ВМФ России, второе место с результатом 48 баллов занял экипаж сторожевого корабля "G-124" ВМС Азербайджана, третье место с результатом 46 баллов занял экипаж ракетно-артиллерийского корабля "Сарыарка" ВМС Казахстана, и четвертое место с результатом 44 балла занял экипаж ракетного катера "Джошан" ВМС Ирана.