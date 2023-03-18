В рамках "Года Гейдара Алиева" состоялась очередная акция по посадке деревьев

Согласно плану, утвержденному министром обороны, в азербайджанской армии продолжаются мероприятия в рамках "Года Гейдара Алиева".

Согласно плану, утвержденному министром обороны, в азербайджанской армии продолжаются мероприятия в рамках "Года Гейдара Алиева".

Об этом сообщает Report соссылкой на Минобороны.

По случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева Министерством обороны была проведена очередная акция по посадке деревьев на второй Аллее шехидов.

В ходе акции, в которой приняли участие представители Министерства обороны, Министерства экологии и природных ресурсов, Исполнительной власти Ясамальского района, общественности, а также родные и близкие шехидов, минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизни за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. В сопровождении Военного оркестра прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

В рамках акции, целью которой является вклад в обеспечение экологической безопасности, привлечение внимания общественности к важности озеленения, а также увековечивание памяти шехидов, были посажены вечнозеленые деревья.