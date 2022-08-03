О нас

В ракетно-артиллерийских войсках проводятся занятия нового учебного периода

В ракетно-артиллерийских войсках проводятся занятия нового учебного периода В соответствии с утвержденным министром обороны планом боевой подготовки, в подразделениях ракетно-артиллерийских войск проводятся занятия нового учебного периода.
Армия
3 августа 2022 г. 10:40
В ракетно-артиллерийских войсках проводятся занятия нового учебного периода

В соответствии с утвержденным министром обороны планом боевой подготовки, в подразделениях ракетно-артиллерийских войск проводятся занятия нового учебного периода.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Согласно плану, подразделения, поднятые по сигналу «Тревога», были выведены из пунктов постоянной дислокации в районы сосредоточения и заняли огневые позиции.

Основной целью занятий является совершенствование навыков командного состава по оперативному принятию решений, а также отработка вопросов управления огнем во взаимодействии с другими видами войск и развитие практических навыков военнослужащих.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan holding classes of new training period in Rocket and Artillery Troops
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun Raket və Artilleriya Qoşunları məşğələlər keçir

Самое важное

Армяне обстреляли позиции Азербайджанской армии в Лачыне, погиб военнослужащий
Армяне обстреляли позиции Азербайджанской армии в Лачыне, погиб военнослужащий
3 августа 2022 г. 11:57
Секретариат D-8: Азербайджан привнесет свой опыт в организацию и укрепит ее
Секретариат D-8: Азербайджан привнесет свой опыт в организацию и укрепит ее
3 августа 2022 г. 10:30
Ташкентская декларация - путь к углублению регионального сотрудничества
Ташкентская декларация - путь к углублению регионального сотрудничества
2 августа 2022 г. 16:44
В результате подрыва на минах в Карабахе погибли 7 военнослужащих и 32 гражданских лица
В результате подрыва на минах в Карабахе погибли 7 военнослужащих и 32 гражданских лица
2 августа 2022 г. 14:34
Азербайджан, Турция и Узбекистан подписали Ташкентскую декларацию
Азербайджан, Турция и Узбекистан подписали Ташкентскую декларацию
2 августа 2022 г. 12:38
В Физули саперы подорвались на мине, одному ампутировали ногу
В Физули саперы подорвались на мине, одному ампутировали ногу
2 августа 2022 г. 11:52
Чавушоглу: Возрождение Шелкового пути сблизит тюркский мир
Чавушоглу: Возрождение Шелкового пути сблизит тюркский мир
2 августа 2022 г. 11:34
Чавушоглу: Турция и Азербайджан создали новое геополитическое равновесие
Чавушоглу: Турция и Азербайджан создали новое геополитическое равновесие
2 августа 2022 г. 11:14
В Азербайджане началось предоставление единовременной выплаты инвалидам первой Карабахской войны
В Азербайджане началось предоставление единовременной выплаты инвалидам первой Карабахской войны
2 августа 2022 г. 11:06
В Ташкенте проходит I заседание диалогового формата Узбекистан-Азербайджан-Турция
В Ташкенте проходит I заседание диалогового формата "Узбекистан-Азербайджан-Турция"
2 августа 2022 г. 10:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi