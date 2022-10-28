В ракетно-артиллерийских войсках проведены командно-штабные учения

В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год, в Н-ской воинской части ракетно-артиллерийских войск Азербайджанской Армии проведены командно-штабные учения.
Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.
Поднятые по сигналу "Тревога" подразделения были выведены из пунктов постоянной дислокации в районы сосредоточения, заняв огневые позиции.
В ходе учений были выполнены задачи по пресечению провокаций диверсионной группы условного противника, проникшей в зону ответственности подразделений, планированию и управлению деятельностью по их обезвреживанию.
Кроме того, была осуществлена огневая поддержка общевойсковых подразделений при захвате стратегически важных позиций, выполнены различные учебно-боевые задачи.
Основной целью учений является совершенствование деятельности штаба и взаимодействия подразделений при приведении воинской части в состояние боевой готовности, повышение умений командиров управлять подразделениями в бою и навыков оперативного принятия решений.
Личный состав успешно выполнил все поставленные на учениях задачи.