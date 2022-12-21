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В ракетно-артиллерийских войсках армии Азербайджана проводятся учения

В ракетно-артиллерийских войсках армии Азербайджана проводятся учения В соответствии с планом боевой подготовки на текущий год с участием подразделений ракетно-артиллерийских войск проводятся тактические учения с боевой стрельбой.
Армия
21 декабря 2022 г. 10:27
В ракетно-артиллерийских войсках армии Азербайджана проводятся учения

В соответствии с планом боевой подготовки на текущий год с участием подразделений ракетно-артиллерийских войск проводятся тактические учения с боевой стрельбой.

Об этом Report сообщили в Минобороны.

Согласно плану, подразделения были выведены из пунктов постоянной дислокации в районы сосредоточения и выполнили нормативы по развертыванию, занятию огневых позиций и приведению техники в состояние боевой готовности.

Основное внимание при проведении учений было уделено совершенствованию управленческих навыков командиров ракетно-артиллерийских подразделений, повышению знаний и умений военнослужащих, а также развитию навыков планирования деятельности и взаимодействия с другими видами войск в ходе боевых операций.

В ходе учений, проведенных в соответствии с условиями реального боя, были успешно выполнены поставленные задачи по уничтожению целей условного противника точным огнем.

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Версия на английском языке Azerbaijan's Rocket and Artillery Troops conduct live-fire exercises
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun Raket və Artilleriya Qoşunları təlimlərə başlayıb

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