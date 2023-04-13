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В ракетно-артиллерийских войсках армии Азербайджана проведены учения с боевой стрельбой

В ракетно-артиллерийских войсках армии Азербайджана проведены учения с боевой стрельбой В соответствии с планом боевой подготовки на текущий год, с подразделениями ракетно-артиллерийских войск проведены тактические учения с боевой стрельбой.
Армия
13 апреля 2023 г. 10:08
В ракетно-артиллерийских войсках армии Азербайджана проведены учения с боевой стрельбой

В соответствии с планом боевой подготовки на текущий год, с подразделениями ракетно-артиллерийских войск проведены тактические учения с боевой стрельбой.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении министерства обороны Азербайджана.

Согласно плану подразделения были выведены из пунктов постоянной дислокации в районы сосредоточения и выполнили задачи по развертыванию, занятию огневых позиций и приведению техники в состояние боевой готовности.

В учениях, проведенных в соответствии с условиями реального боя, подразделения выполнили показательные боевые стрельбы из реактивной системы залпового огня "Смерч" и самоходных гаубиц "Дана".

"Поставленные в ходе учений задачи по уничтожению точным огнем целей условного противника были успешно выполнены.

Основное внимание при проведении учений было уделено совершенствованию навыков принятия командным составом оперативных решений, знаний и умений военнослужащих, а также развитию навыков планирования деятельности и взаимодействия с другими видами войск в ходе боевых операций", - отметили в Минобороны.

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Версия на английском языке Units of Rocket and Artillery Troops conduct live-fire tactical exercises
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun təlimlərində "Smerç" raketlərindən döyüş atışları icra edilib

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