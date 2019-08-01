В прошлом месяце в Азербайджане обнаружено 249 НБП, 1 человек пострадал при взрыве мины

В прошлом месяце в Азербайджане обнаружено 249 неразорвавшихся боеприпасов.

Об этом Report сообщили в Национальном агентстве по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA).

В июле Агентством были проверены 1 066 491 м² (106,65 гa) территории в Агджабединском, Агдамском, Агстафинском, Джабраильском, Газахском, Губинском, Самухском, Тертерском, Товузском районах, городах Баку, Гянджа, Сумгайыт и Лянкяран, были обнаружены и обезврежены 249 единиц неразорвавшихся боеприпасов (НБП) и 6 противотанковых мин (всего 255 единиц).

В операциях приняли участие 467 человек оперативного состава и 124 человека вспомогательного состава, были задействованы шесть механических противоминных машин и 40 собак-миноискателей.

До настоящего времени в общей сложности было разминировано 536 038 420 м² (53 603,84 га) территории, обезврежены 803 953 единицы мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Было сообщено, что из Центра управления в кризисных ситуациях МЧС поступило – 3 (три) обращения, с "горячей линии" 102 МВД – 12 (двенадцать) обращений, Государственной пограничной службы – 2 (два) и районного отделения полиции (РОП) – 1 (один) – всего 18 обращений.

На основе обращений вместе с сотрудниками МВД, МЧС, ГПС, Особой государственной службы охраны и компании BP-Азербайджан были совершены 14 оперативных и незамедлительных выездов, в результате которых на территории Агджабединского, Джабраильского, Губинского, Самухского, Тертерского, Товузского районов, городов Баку, Сумгайыт и Лянкяран были проверены территории площадью 2 655 кв.м, обнаружены 44 НБП и 6 противотанковых мин (всего 50 штук), с целью обеспечения безопасности местного населения они были перенесены в утилизационный центр Агентства и обезврежены.

В июле зарегистрирован 1 (один) инцидент с миной, легкое ранение получил житель Физулинского района.