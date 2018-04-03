В прошлом месяце в Азербайджане обнаружено около 1600 НБП

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ В марте 2018 года Национальным агентством по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) были проверены 410,908 м2 (441.09 га) территории в Агджабединском, Агдамском, Агстафинском, Бейлаганском, Джабраильском, Геранбойском, Хызинском, Лянкяранском, Тертерском, Евлахском районах и городе Сумгайыт, были обезврежены 1541 единица неразорвавшихся боеприпасов (НБП) и 1 одна противотанковая мина (всего 1542 единицы).

Об этом Report сообщили в пресс-службе ANAMA.

В операциях приняли участие 490 специалистов и 136 членов вспомогательных групп, были задействованы шесть механических противоминных машин и 40 собак-миноискателей.

До настоящего времени в общей сложности было разминировано 518,051,689 м2 (51,805.17 га) квадратных метров территории, обезврежены свыше 794,151 тысяч мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Было сообщено, что с "горячей линии" 102 МВД поступило 12 обращений, из Центра управления в кризисных ситуациях – 13. На основе обращений были проведены 8,050 м2 территории, обнаружены 1,329 единиц неразорвавшихся боеприпасов и 1 противотанковая мина, с целью обеспечения безопасности местного населения они были перенесены в центр по утилизации агентства и обезврежены.

В марте 2018 года происшествий в связи с неразорвавшимися боеприпасами и минами не зафиксировано.