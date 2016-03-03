​В прошлом году в воинских частях и военных городках Азербайджана выполнены ремонтно-строительные работы на 156,7 млн. манатов

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ В прошлом году в воинских частях и военных городках Азербайджана выполнены ремонтно-строительные работы на сумму 156 млн. 700 тыс. манатов, в том числе по объектам капитального строительства - на 146 млн. 500 тыс., по объектам капитального ремонта - на 7 млн. манатов, объектам текущего ремонта - на 3 млн. 200 тыс. манатов.

Как сообщает Report, информация по этому поводу отразилась в отчете о деятельности Кабмина на 2015 год.

В результате осуществленных ремонтно-строительных работ сданы 5 воинских частей и городков, 3 столовые, 5 жилых зданий, 10 бань и прачечных комплексов, 2 штаба, 8 солдатских столовых и пр.

Работы по строительству 6 военных городков, 1 столовой, 1 жилого здания, 4 солдатских столовых, 1 госпиталя, 1 штаба, базы Военно-морских сил (ВМС) и пр. продолжаются.