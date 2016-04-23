В Приморье проходят военные учения

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Военное учение с привлечением авиации, тяжелой ствольной и реактивной артиллерии проводится на Сергеевском полигоне в Приморском крае.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа Роман Мартов сообщил, что по замыслу учений между собой "воюют" две мотострелковые бригады, одна из них наступает, другая обороняется.

Он добавил, что в учениях участвует около трех тысяч человек личного состава, более 800 единиц боевой техники, вертолеты армейской, самолеты штурмовой, бомбардировочной, истребительной, противолодочной и дальней авиации.

Учение проходит под руководством врио командующего 5-й общевойсковой армии генерал-майора Сергея Чеботарева, за учением наблюдал командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Сергей Суровикин.