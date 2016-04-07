В прифронтовых регионах созданы группы быстрого реагирования из саперов

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ При Национальном агентстве по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) создано несколько групп быстрого реагирования для проведения агентством безотлагательных мер в связи с неразорвавшимися боеприпасами, попавшими на территорию в результате обстрела вооруженными силами Армении прифронтовых населенных пунктов в западной части Азербайджана.

Об этом сообщили Report из ANAMA.

Чтобы обеспечить безопасность местного населения, на основе сообщений, поступивших из службы 102 министерства внутренних дел, Центра управления в кризисных ситуациях МЧС и исполнительных властей районов, агентством принимаются экстренные и безотлагательные меры.