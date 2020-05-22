​В прифронтовой зоне состоялось открытие новых воинских частей - ВИДЕО

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства приняли участие в открытии новых воинских частей в прифронтовой зоне и осмотрели строящиеся объекты.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Был проведен осмотр переданных в пользование зданий штабов, солдатских казарм, столовых, медпунктов, спортивных городков, строевых плацов и хранилищ для военной техники.

Было сообщено, что здания, в которых имеются системы IP-защиты и IP-видеонаблюдения, системы противопожарной сигнализации и внутренней связи, полностью оснащены мебелью и оборудованием. В зданиях штабов переданы в пользование идеологические помещения, брифинг-залы, актовые залы и другие служебные помещения.

Построенные на территории частей здания для общежития также оборудованы мебелью и инвентарем. Здесь переданы в пользование рабочие, бытовые и другие служебные помещения. В зданиях установлены системы противопожарной защиты и внутренней связи.

Медицинские пункты на территории воинских частей оснащены современным медицинским оборудованием.

Просторные столовые, построенные для организации комфортного и качественного питания, оснащены необходимым оборудованием.

На продовольственных складах, построенных в воинских частях, имеются холодильные камеры и другие помещения для хранения продуктов питания, а на вещевых складах созданы помещения для хранения имущества. На территории были заложены полосы озеленения, посажены различные породы деревьев и декоративные кустарники, на дорогах проложен асфальт, проведены газопровод и высоковольтные линии электропередач.

Следует отметить, что 90 процентов строительных, реконструкционных и ремонтных работ, проводимых на военных объектах Азербайджанской Армии выполнены, в последующих годах планируется полное завершение этих работ. Было сообщено, что продолжается строительство общежитий, предусмотренных для военнослужащих и их семей, и по поручению Верховного Главнокомандующего работа в этой сфере будет и впредь проводиться.

Ознакомившись с созданными здесь условиями, Министр обороны дал конкретные поручения должностным лицам по дальнейшему улучшению социально-бытовых условий военнослужащих, а также качественному проведению и своевременному завершению строительных работ.