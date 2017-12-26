В прифронтовой зоне сданы в эксплуатацию новое здание штаба и парка, предназначенного для военной техники

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, находящиеся в прифронтовой зоне министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства встретились с солдатами в еще одной воинской части, а также приняли участие в открытии нового здания штаба и парка, предназначенного для военной техники.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

После доклада о ходе строительных работ, проводимых в воинской части, министр обороны ознакомился с созданными здесь условиями.

Генерал-полковник З. Гасанов, осмотрев служебные и административные помещения в штабе, а также парка, предназначенного для военной техники и автопарк, дал соответствующие указания.

Министр обороны, вновь доведя до личного состава задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим перед Азербайджанской Армией, поздравил личный состав от имени главы государства по случаю наступающих праздников, а также вручил награды и праздничные подарки отличившимся военнослужащим.