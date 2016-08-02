​В прифронтовой зоне сдан в эксплуатацию еще один жилой комплекс

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, продолжаются строительные работы в воинских частях.

Как сообщили Report из министерства, 2 августа руководство министерства обороны приняло участие в открытии еще одного жилого комплекса и нового военного городка для офицерских семей.

Все 48 трехкомнатные служебные квартиры полностью оснащены коммуникацией. Квартиры с ремонтом, отвечающие международным стандартам, оснащены мебелью и другим необходимым оборудованием. Во дворе жилого комплекса проведены работы по озеленению и благоустройству, созданы необходимые условия для эффективного отдыха военнослужащих и членов их семей.

Затем руководство министерства обороны ознакомилось с объектами в новопостроенном военном городке.

На встрече с личным составом министр обороны рассказал о работах, проводимых в последнее время с целью повышения боевой и морально-психологической готовности, улучшения социально-бытовых условий и укрепления материально-технической базы как результат высокого внимания Верховного главнокомандующего в дело военного строительства.

Министр обороны Закир Гасанов отметил, что по указанию руководства государства, с целью защиты здоровья, обеспечения удобства и нормального условия отдыха личного состава, в особенности молодых солдат в жаркие летние дни, 70 процентов воинских частей оснащены охлаждающими оборудованиями и средствами. Министр особо подчеркнул, что закупка нового вооружения и техники, открытие новых воинских частей, обеспечение офицеров новыми служебными и постоянными квартирами в результате внимания и заботы уважаемого президента, господина Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева является одним из основных аспектов, непосредственно влияющих на высокий уровень боевой подготовки дисциплины Вооруженных Сил.

Военнослужащие и члены их семей выразили признательность за созданные условия, и поблагодарили Верховного главнокомандующего за внимание и заботу.

После торжественного прохождения личного состава перед трибуной руководство министерства обороны пообедало вместе с военнослужащими.

Министр встретился с гражданским персоналом, работающим в воинской части, ознакомился с обеспечением личного состава, дал соответствующие указания и рекомендации.