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В преддверии Новруза министр обороны посетил военный госпиталь

В преддверии Новруза министр обороны посетил военный госпиталь 19 марта, в канун праздника Новруз, министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили Главный клинический госпиталь Министерства обороны.
Армия
19 марта 2022 г. 16:36
В преддверии Новруза министр обороны посетил военный госпиталь

19 марта, в канун праздника Новруз, министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили Главный клинический госпиталь Министерства обороны.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Были возложены цветы к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева, почтена его светлая память.

Встретившись с группой военнослужащих, проходящих лечение в госпитале, генерал-полковник З.Гасанов справился об их здоровье, пожелал скорейшего выздоровления и возвращения на места службы.

Министр обороны передал военнослужащим и медицинскому персоналу поздравления президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева и преподнес им праздничные гостинцы.

Затем министр осмотрел капитально отремонтированное здание штаба военного госпиталя, ознакомился с созданными здесь условиями.

Было отмечено, что в здании штаба, оснащенном современным оборудованием, созданы все условия для организации служебной деятельности. Все помещения полностью оборудованы мебелью и необходимым инвентарем.

Министр обороны поведал об успехах, достигнутых в военной медицине, равно как и во всех других областях, в рамках реформ, проводимых благодаря вниманию и заботе Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева. Поздравив медицинских работников с праздником, министр дал соответствующие поручения по дальнейшему совершенствованию службы.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani Defense Minister visits military hospital 
Версия на азербайджанском языке Фото Zakir Həsənov hərbi hospitalı ziyarət edib

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