В преддверии Новруза министр обороны посетил военный госпиталь

19 марта, в канун праздника Новруз, министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили Главный клинический госпиталь Министерства обороны.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
Были возложены цветы к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева, почтена его светлая память.
Встретившись с группой военнослужащих, проходящих лечение в госпитале, генерал-полковник З.Гасанов справился об их здоровье, пожелал скорейшего выздоровления и возвращения на места службы.
Министр обороны передал военнослужащим и медицинскому персоналу поздравления президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева и преподнес им праздничные гостинцы.
Затем министр осмотрел капитально отремонтированное здание штаба военного госпиталя, ознакомился с созданными здесь условиями.
Было отмечено, что в здании штаба, оснащенном современным оборудованием, созданы все условия для организации служебной деятельности. Все помещения полностью оборудованы мебелью и необходимым инвентарем.
Министр обороны поведал об успехах, достигнутых в военной медицине, равно как и во всех других областях, в рамках реформ, проводимых благодаря вниманию и заботе Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева. Поздравив медицинских работников с праздником, министр дал соответствующие поручения по дальнейшему совершенствованию службы.