В преддверии Дня Вооруженных сил Азербайджана были организованы медиа-туры

В преддверии 26 Июня - Дня вооруженных сил для представителей СМИ были организованы медиа-туры в виды войск азербайджанской армии.

В преддверии 26 Июня - Дня вооруженных сил для представителей СМИ были организованы медиа-туры в виды войск азербайджанской армии.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В рамках медиа-туров журналисты ознакомились с организацией служебной и боевой деятельности личного состава, а также с социально-бытовыми условиями и материально-техническим обеспечением.

Представители СМИ также посетили одну из воинских частей, дислоцированных на освобожденных территориях, и встретились с военнослужащими, несущими здесь службу.

Военнослужащие выразили удовлетворение условиями, созданными благодаря вниманию и заботе президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, и гордость тем, что служат в азербайджанской армии.