В подведомственных организациях минобороны Азербайджана проведены совещания по итогам 2018 года

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ По поручению министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, в видах и родах войск, главных управлениях, управлениях и службах министерства, воинских объединениях и соединениях, а также специальных военно-учебных заведениях проведены совещания по итогам 2018 года.

Как сообщили Report в министерстве обороны, выступившие на совещаниях должностные лица доложили о проделанных в течение года работах, достигнутых успехах и задачах, предстоящих выполнить в 2019 году.

Затем согласно соответствующим приказам министра обороны, военнослужащим, отличившимся по итогам боевой подготовки в 2018 году, были вручены почетные грамоты, ценные подарки и другие награды.