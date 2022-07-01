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В подразделениях радиационной, химической и биологической защиты проведены учебно-методические сборы

В подразделениях радиационной, химической и биологической защиты проведены учебно-методические сборы Согласно утвержденному министром обороны плану, с начальниками служб и командирами подразделений радиационной, химической и биологической защиты воинских частей были проведены учебно-методические сборы с целью более качественного выполнения задач.
Армия
1 июля 2022 г. 14:11
В подразделениях радиационной, химической и биологической защиты проведены учебно-методические сборы

Согласно утвержденному министром обороны плану, с начальниками служб и командирами подразделений радиационной, химической и биологической защиты воинских частей были проведены учебно-методические сборы с целью более качественного выполнения задач.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

На сборах были обсуждены обязанности офицеров по улучшению слаженной деятельности подразделений, практических навыков и умений личного состава при выполнении задач, а также повышению морально-психологической выносливости.

В ходе обсуждений командному составу было оказано теоретическое и практическое содействие в подготовке и исполнении соответствующих руководящих документов.

На учебно-методических занятиях также состоялся обстоятельный обмен мнениями по тематикам, оказывающим влияние на боеспособность Азербайджанской армии.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunun radiasiya, kimyəvi və bioloji mühafizə bölmələrində təlim keçirilib

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