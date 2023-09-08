В подразделениях ПВО проведены занятия с боевой стрельбой

В соответствии с планом подготовки, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, в подразделениях ПВО проведены занятия с боевой стрельбой.

В соответствии с планом подготовки, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, в подразделениях ПВО проведены занятия с боевой стрельбой.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

В целях совершенствования практических навыков и повышения боевой подготовки личного состава в ходе занятий выполнены боевые стрельбы.

Были успешно выполнены поставленные боевые задачи по обнаружению и уничтожению посредством переносных зенитно-ракетных комплексов воздушных целей условного противника.

В различных видах войск азербайджанской армии продолжаются занятия, проводимые в целях повышения знаний, навыков военнослужащих и поддержания высокого уровня боевой подготовки.