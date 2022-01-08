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На учениях в Нахчыване использовалась техника, захваченная у врага в качестве трофея

На учениях в Нахчыване использовалась техника, захваченная у врага в качестве трофея В подразделениях противовоздушной обороны Отдельной общевойсковой армии прошли тактико-специальные учения.
Армия
8 января 2022 г. 17:24
На учениях в Нахчыване использовалась техника, захваченная у врага в качестве трофея

В подразделениях противовоздушной обороны Отдельной общевойсковой армии прошли тактико-специальные учения.

Как сообщает Report, в учениях военнослужащие продемонстрировали высокий профессионализм и военное мастерство.

В ходе учений были использованы зенитно-артиллерийские установки, захваченные в качестве военного трофея в Отечественной войне и введенные в строй после ремонта.

На тактико-специальных учениях на тему "Отражение ударов воздушного противника“ по тревоге были подняты зенитно-ракетные, радиотехнические и зенитно-артиллерийские подразделения.

Согласно плану учений, наши подразделения должны были бороться с налетом беспилотных летательных аппаратов и авиационных средств условного противника.

Подразделения сухопутных войск выполнили задачи по предотвращению нападения условного воздушного противника, действующего на различных высотных диапазонах.

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