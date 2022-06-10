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В подразделениях коммандос продолжаются тактико-специальные учения

В подразделениях коммандос продолжаются тактико-специальные учения Согласно плану боевой подготовки Сухопутных войск проведены тактико-специальные учения с личным составом воинских частей коммандос.
Армия
10 июня 2022 г. 12:46
В подразделениях коммандос продолжаются тактико-специальные учения

Согласно плану боевой подготовки Сухопутных войск проведены тактико-специальные учения с личным составом воинских частей коммандос.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На основании полученных разведывательных данных была определена территория вероятной провокации диверсионной группы условного противника.

Проникнув в глубину оперативного района, коммандос успешно выполнили задачи по взятию в окружение временных укрытий и нейтрализации условного противника.

Основной целью проводимых учений является совершенствование тактических навыков личного состава в гористой местности, а также дальнейшее повышение боеспособности подразделений коммандос.

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Версия на английском языке Azerbaijani commandos neutralize imaginary enemy 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan komandoları şərti düşməni zərərsizləşdirib

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