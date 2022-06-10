В подразделениях коммандос продолжаются тактико-специальные учения

Согласно плану боевой подготовки Сухопутных войск проведены тактико-специальные учения с личным составом воинских частей коммандос.

Согласно плану боевой подготовки Сухопутных войск проведены тактико-специальные учения с личным составом воинских частей коммандос.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.



На основании полученных разведывательных данных была определена территория вероятной провокации диверсионной группы условного противника.



Проникнув в глубину оперативного района, коммандос успешно выполнили задачи по взятию в окружение временных укрытий и нейтрализации условного противника.



Основной целью проводимых учений является совершенствование тактических навыков личного состава в гористой местности, а также дальнейшее повышение боеспособности подразделений коммандос.