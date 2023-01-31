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В подразделениях коммандос продолжаются тактико-специальные учения

В подразделениях коммандос продолжаются тактико-специальные учения В соответствии с планом боевой подготовки сухопутных войск на 2023 год, в оперативных подразделениях (коммандос) армии Азербайджана продолжаются тактико-специальные занятия.
Армия
31 января 2023 г. 10:14
В подразделениях коммандос продолжаются тактико-специальные учения

В соответствии с планом боевой подготовки сухопутных войск на 2023 год, в оперативных подразделениях (коммандос) армии Азербайджана продолжаются тактико-специальные занятия.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В условиях реального боя коммандос отрабатывают открытие тропы разведчика, прохождение полосы препятствий и другие действия.

Также успешно выполняются задачи по осаде и нейтрализации диверсионной группы условного противника, оказывающей сопротивление из укрытий и в населенных пунктах.

В учениях с оперативными подразделениями (коммандос) основное внимание уделяется совершенствованию индивидуальных способностей и боевых навыков военнослужащих.

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Версия на английском языке Tactical-special training of Azerbaijani commandos continues 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan komandolarının taktiki-xüsusi məşqləri davam etdirilir

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