В подразделениях коммандос продолжаются тактико-специальные учения

В соответствии с планом боевой подготовки сухопутных войск на 2023 год, в оперативных подразделениях (коммандос) армии Азербайджана продолжаются тактико-специальные занятия.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
В условиях реального боя коммандос отрабатывают открытие тропы разведчика, прохождение полосы препятствий и другие действия.
Также успешно выполняются задачи по осаде и нейтрализации диверсионной группы условного противника, оказывающей сопротивление из укрытий и в населенных пунктах.
В учениях с оперативными подразделениями (коммандос) основное внимание уделяется совершенствованию индивидуальных способностей и боевых навыков военнослужащих.