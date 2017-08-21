В Подмосковье пройдет международный военно-технический форум "Армия-2017"

© TASS

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ В подмосковном парке "Патриот" с 22 по 27 августа пройдет международный военно-технический форум "Армия-2017", передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев, данный форум станет площадкой для выставки около 2,5 тыс. образцов продукции военного назначения.

По его словам, экспозиция форума в этом году увеличилась с 11 до 18 тыс. экспонатов, а общая посещаемость может превысить 600 тыс. человек.

Д. Шугаев рассказал, что только в первые дни "Армии-2017" руководство ФСВТС России примет участие в переговорах по линии минобороны и субъектов военно-технического сотрудничества с руководителями более 20 официальных делегаций, в том числе из Азербайджана.