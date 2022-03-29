В период Отечественной войны СГБ завладел доступом к 300 камерам наблюдения в Армении

В период Отечественной войны сотрудники азербайджанских спецслужб завладели доступом к около 300 камерам наблюдения в Армении.

В период Отечественной войны сотрудники азербайджанских спецслужб завладели доступом к около 300 камерам наблюдения в Армении.

Как сообщает Report, об этом говорится в документальном фильме "Невидимые герои - СГБ", показанном по Общественному телевидению.

"Армения блокировала интернет и пыталась убедить население в том, что Азербайджан - агрессивное государство. Поэтому мы были вынуждены принять меры. Мы получили доступ к 300 камерам видеонаблюдения в Армении", - говорится в фильме.

"По мере освобождения территорий азербайджанская общественность информировалась посредством СМИ. Но этой информации не было в армянской прессе. Армянский народ считал, что эти земли не были освобождены подразделениями ВС Азербайджана. Мы были вынуждены донести правду до армянской общественности, особенно до родителей солдат. Мы озвучивали тексты на армянском языке через более чем 300 камер, обратившись к десяткам тысяч людей с предупреждением не отправлять своих детей воевать на наши земли. Мы информировали армян об успешных операциях азербайджанских войск в Джабраиле и Физули. В то же время мы говорили им о количестве потерь ВС Армении", - говорится в фильме.