О нас
Аудио новости

В период Отечественной войны СГБ завладел доступом к 300 камерам наблюдения в Армении

В период Отечественной войны СГБ завладел доступом к 300 камерам наблюдения в Армении В период Отечественной войны сотрудники азербайджанских спецслужб завладели доступом к около 300 камерам наблюдения в Армении.
Армия
29 марта 2022 г. 11:14
В период Отечественной войны СГБ завладел доступом к 300 камерам наблюдения в Армении

В период Отечественной войны сотрудники азербайджанских спецслужб завладели доступом к около 300 камерам наблюдения в Армении.

Как сообщает Report, об этом говорится в документальном фильме "Невидимые герои - СГБ", показанном по Общественному телевидению.

"Армения блокировала интернет и пыталась убедить население в том, что Азербайджан - агрессивное государство. Поэтому мы были вынуждены принять меры. Мы получили доступ к 300 камерам видеонаблюдения в Армении", - говорится в фильме.

"По мере освобождения территорий азербайджанская общественность информировалась посредством СМИ. Но этой информации не было в армянской прессе. Армянский народ считал, что эти земли не были освобождены подразделениями ВС Азербайджана. Мы были вынуждены донести правду до армянской общественности, особенно до родителей солдат. Мы озвучивали тексты на армянском языке через более чем 300 камер, обратившись к десяткам тысяч людей с предупреждением не отправлять своих детей воевать на наши земли. Мы информировали армян об успешных операциях азербайджанских войск в Джабраиле и Физули. В то же время мы говорили им о количестве потерь ВС Армении", - говорится в фильме.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке DTX Vətən müharibəsi dövründə Ermənistanda 300-dək müşahidə kamerasına girişi ələ keçirib

Самое важное

В период Отечественной войны СГБ завладел доступом к 300 камерам наблюдения в Армении
В период Отечественной войны СГБ завладел доступом к 300 камерам наблюдения в Армении
29 марта 2022 г. 11:14
В Азербайджане вор, угрожая игрушечным пистолетом, украл из магазина золота на 45 тыс. манатов
ФотоВ Азербайджане вор, угрожая игрушечным пистолетом, украл из магазина золота на 45 тыс. манатов
29 марта 2022 г. 10:14
В МО прокомментировали отказ в присвоении некоторым гражданам звания “Ветеран войны
В МО прокомментировали отказ в присвоении некоторым гражданам звания “Ветеран войны"
28 марта 2022 г. 20:09
Подразделения Азербайджанской армии не отошли со своих позиций
Подразделения Азербайджанской армии не отошли со своих позиций
27 марта 2022 г. 22:53
МО: Минобороны России не уважает декларацию, подписанную Путиным
МО: Минобороны России не уважает декларацию, подписанную Путиным
27 марта 2022 г. 22:46
МО: Позиции в селе Фаррух и окружающих высотах не изменились
МО: Позиции в селе Фаррух и окружающих высотах не изменились
27 марта 2022 г. 22:23
Депутат: Село Фаррух Ходжалинского района перешло под полный контроль Азербайджана
Депутат: Село Фаррух Ходжалинского района перешло под полный контроль Азербайджана
27 марта 2022 г. 17:00
В России заблокировали сайт Oxu.Az
В России заблокировали сайт Oxu.Az
27 марта 2022 г. 14:23
Эксперт: Причиной напряженности в Карабахе, наряду с Арменией, являются российские миротворцы
Эксперт: Причиной напряженности в Карабахе, наряду с Арменией, являются российские миротворцы
27 марта 2022 г. 12:54
Минобороны: В Азербайджане нет административно-территориальной единицы под названием Нагорный Карабах
Минобороны: В Азербайджане нет административно-территориальной единицы под названием "Нагорный Карабах"
26 марта 2022 г. 23:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi