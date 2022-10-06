Генпрокуратура: В период Отечественной войны были возбуждены 86 уголовных дел

"По фактам военных преступлений, совершенными вооруженными силами Армении во время Отечественной войны, возбуждено 86 уголовных дел".

"По фактам военных преступлений, совершенными вооруженными силами Армении во время Отечественной войны, возбуждено 86 уголовных дел".

Как сообщает Report, об этом заявил старший помощник генпрокурора по особым поручениям, младший советник юстиции Ильгар Сафаров во время выступления на брифинге Генеральной прокуратуры и Министерства иностранных дел в связи с преступлениями, совершенными вооруженными силами и незаконными вооруженными формированиями Армении против Азербайджана с 1988 года и по сей день.

По его словам, начиная с первых дней войны были зарегистрированы факты умышленного убийства 93 гражданских лиц и нанесения телесных травм различной степени тяжести 454 мирным жителям в результате обстрела вооруженными силами Армении неохраняемых территорий, населенных пунктов и демилитаризованных зон 17 районов и 3 городов, населенных пунктов, где компактно проживает гражданское население:

"В результате ракетных обстрелов армянскими боевиками по 14 городам и районам, в том числе Гяндже, Барде, Тертеру и др. был нанесен материальный ущерб 14 724 единицам имущества в общей сложности на сумму около 47 503 911 манатов.

Агрессивные атаки были направлены не только на населенные пункты, где проживают гражданские лица, но и на стратегические объекты, подрыв которых могло привести к большим разрушениям - нефтепроводы Баку-Новороссийск и Баку-Тбилиси-Джейхан, Мингячевирские ГЭС и СЭС, Южно-кавказские расширенные трубопроводы, Международный аэропорт Габалы".