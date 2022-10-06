О нас

Генпрокуратура: В период Отечественной войны были возбуждены 86 уголовных дел

Генпрокуратура: В период Отечественной войны были возбуждены 86 уголовных дел "По фактам военных преступлений, совершенными вооруженными силами Армении во время Отечественной войны, возбуждено 86 уголовных дел".
Армия
6 октября 2022 г. 12:25
Генпрокуратура: В период Отечественной войны были возбуждены 86 уголовных дел

"По фактам военных преступлений, совершенными вооруженными силами Армении во время Отечественной войны, возбуждено 86 уголовных дел".

Как сообщает Report, об этом заявил старший помощник генпрокурора по особым поручениям, младший советник юстиции Ильгар Сафаров во время выступления на брифинге Генеральной прокуратуры и Министерства иностранных дел в связи с преступлениями, совершенными вооруженными силами и незаконными вооруженными формированиями Армении против Азербайджана с 1988 года и по сей день.

По его словам, начиная с первых дней войны были зарегистрированы факты умышленного убийства 93 гражданских лиц и нанесения телесных травм различной степени тяжести 454 мирным жителям в результате обстрела вооруженными силами Армении неохраняемых территорий, населенных пунктов и демилитаризованных зон 17 районов и 3 городов, населенных пунктов, где компактно проживает гражданское население:

"В результате ракетных обстрелов армянскими боевиками по 14 городам и районам, в том числе Гяндже, Барде, Тертеру и др. был нанесен материальный ущерб 14 724 единицам имущества в общей сложности на сумму около 47 503 911 манатов.

Агрессивные атаки были направлены не только на населенные пункты, где проживают гражданские лица, но и на стратегические объекты, подрыв которых могло привести к большим разрушениям - нефтепроводы Баку-Новороссийск и Баку-Тбилиси-Джейхан, Мингячевирские ГЭС и СЭС, Южно-кавказские расширенные трубопроводы, Международный аэропорт Габалы".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Vətən müharibəsi dövründə 86 cinayət işi başlanılıb

Самое читаемое

В Азербайджане будет создан единый реестр субъектов микро-, малого и среднего бизнеса
В Азербайджане будет создан единый реестр субъектов микро-, малого и среднего бизнеса
29 сентября 2022 г. 12:23
Туркменистан и ЕС обсудили организацию взаимных визитов представительных делегаций
Туркменистан и ЕС обсудили организацию взаимных визитов представительных делегаций
30 сентября 2022 г. 14:55
МВД: Подорвавшиеся на мине в Физули незаконно переходили дорогу вне блокпостов
МВД: Подорвавшиеся на мине в Физули незаконно переходили дорогу вне блокпостов
30 сентября 2022 г. 23:46
Вучич: Проект IGB важен и для Сербии
Вучич: Проект IGB важен и для Сербии
1 октября 2022 г. 16:15
Иранский парламент обсудил в закрытом режиме ситуацию с протестами в стране
Иранский парламент обсудил в закрытом режиме ситуацию с протестами в стране
2 октября 2022 г. 18:19
Президент УЕФА о проекте Суперлиги: Мне звонили и угрожали
Президент УЕФА о проекте Суперлиги: Мне звонили и угрожали
3 октября 2022 г. 23:09
Посол РФ был вызван в МИД Норвегии
Посол РФ был вызван в МИД Норвегии
4 октября 2022 г. 13:12
Британия ввела санкции против главы правительства Херсонской области
Британия ввела санкции против "главы правительства" Херсонской области
4 октября 2022 г. 16:35
Замминистра: Вопрос самообеспечения пшеницей в Азербайджане стал актуальным
Замминистра: Вопрос самообеспечения пшеницей в Азербайджане стал актуальным
5 октября 2022 г. 12:18
Главный тренер Олимпиакоса: Мы нацелены на победу в матче с Карабахом
Главный тренер "Олимпиакоса": Мы нацелены на победу в матче с "Карабахом"
5 октября 2022 г. 19:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi