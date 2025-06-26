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В Париже почтили память азербайджанцев, сражавшихся за освобождение Франции во Второй мировой войне

В Париже почтили память азербайджанцев, сражавшихся за освобождение Франции во Второй мировой войне В Париже прошло мероприятие, посвященное памяти азербайджанцев, сражавшихся за освобождение Франции во Второй мировой войне.
Армия
26 июня 2025 г. 16:42
В Париже почтили память азербайджанцев, сражавшихся за освобождение Франции во Второй мировой войне

В Париже прошло мероприятие, посвященное памяти азербайджанцев, сражавшихся за освобождение Франции во Второй мировой войне.

Как сообщает европейское бюро Report, в мероприятии приняли участие посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева, военный атташе посольства, полковник Джавид Абдуллаев, военнослужащие, французские ученые, профессора, бизнесмены, исследователи и представители общественности.

Л. Абдуллаева, подчеркнув, что Вторая мировая война была самой кровопролитной войной в истории человечества, рассказала о самоотверженности и героизме, проявленных азербайджанцами в этой войне. Она отметила, что на фронт отправились сражаться более 600 тыс. человек из Азербайджана.

Дж. Абдуллаев особо отметил деятельность азербайджанских партизан, участвовавших в освобождении Франции от нацистской оккупации. Среди них особо было отмечено имя Ахмедии Джабраилова (известного во Франции как "Мишель"). Он был одним из первых азербайджанцев, участвовавших во Французском движении сопротивления. Также на мероприятии вспомнили других азербайджанских партизан – Идриса Гашимова и Халафа Гаджиева.

На мероприятии присутствовали и члены семей этих героев, которые поделились своими воспоминаниями.

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Версия на английском языке ФотоParis honors Azerbaijani heroes who fought in France's WWII resistance
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan səfiri Parisdə İkinci dünya müharibəsində soydaşlarımızın göstərdiyi qəhrəmanlıqlardan bəhs edib

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