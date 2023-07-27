В Отдельной общевойсковой армии успешно завершены очередные курсы профессиональной подготовки

В Отдельной общевойсковой армии состоялась церемония выпуска в связи с успешным окончанием курсов гизирей и военнослужащих сверхсрочной службы.

В Отдельной общевойсковой армии состоялась церемония выпуска по случаю успешного завершения курсов гизирей и военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя независимости, территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.



Выступившие на церемонии рассказали о важности занятий и тренировок, проводимых во время курсов, и поздравили выпускников.



Заместитель командующего Отдельной общевойсковой армией генерал-майор Мухаммед Гасанов отметил, что под руководством президента Азербайджанской Республики, Победоносного Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева после Отечественной войны были проведены важные реформы, способствующие дальнейшему повышению уровня армейского строительства и боевой готовности. Было отмечено, что обеспечение нашей Армии профессиональными военнослужащими является одним из основных вопросов. Для этого особое внимание уделяется курсам профессиональной подготовки, проводимым в Отдельной общевойсковой армии, выпускники курсов успешно используют опыт, теоретические и практические знания, обретенные в ходе занятий и тренировок, при выполнении поставленных задач на местах службы.



После выступлений выпускникам были вручены сертификаты и подарки. Отличники курса прикрепили эмблемы выпуска к мемориальной доске, после чего состоялся торжественный проход выпускников перед трибуной.



В заключение было сделано фото на память.