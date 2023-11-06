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В Отдельной общевойсковой армии успешно завершены очередные курсы профподготовки

В Отдельной общевойсковой армии успешно завершены очередные курсы профподготовки В Отдельной общевойсковой армии состоялась церемония выпуска по случаю успешного завершения курсов гизирей, военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы и женщин-военнослужащих.
Армия
6 ноября 2023 г. 18:57
В Отдельной общевойсковой армии успешно завершены очередные курсы профподготовки

В Отдельной общевойсковой армии состоялась церемония выпуска по случаю успешного завершения курсов прапорщиков, военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы и женщин-военнослужащих.

Как сообщает Report, сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя независимости, территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие на церемонии рассказали о важности занятий и тренировок, проводимых во время курсов, и поздравили выпускников.

После выступлений выпускникам вручены сертификаты и подарки. Затем состоялся торжественный проход выпускников перед трибуной.

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Версия на азербайджанском языке ФотоƏlahiddə Ümumqoşun Orduda növbəti buraxılış mərasimi keçirilib

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