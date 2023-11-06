В Отдельной общевойсковой армии успешно завершены очередные курсы профподготовки

В Отдельной общевойсковой армии состоялась церемония выпуска по случаю успешного завершения курсов гизирей, военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы и женщин-военнослужащих.

В Отдельной общевойсковой армии состоялась церемония выпуска по случаю успешного завершения курсов прапорщиков, военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы и женщин-военнослужащих.

Как сообщает Report, сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя независимости, территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие на церемонии рассказали о важности занятий и тренировок, проводимых во время курсов, и поздравили выпускников.

После выступлений выпускникам вручены сертификаты и подарки. Затем состоялся торжественный проход выпускников перед трибуной.