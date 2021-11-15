В Отдельной общевойсковой армии состоялся сбор молодых офицеров

К учебно-методическому собранию, проведенному в Отдельной общевойсковой армии, были привлечены молодые офицеры, окончившие в этом году Высшее военное училище имени Гейдара Алиева и военно-медицинский факультет Азербайджанского медицинского университета, п

К учебно-методическому собранию, проведенному в Отдельной общевойсковой армии, были привлечены молодые офицеры, окончившие в этом году Высшее военное училище имени Гейдара Алиева и военно-медицинский факультет Азербайджанского медицинского университета, продолжившие службу в воинских частях с назначением на соответствующие должности.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Для повышения тактических знаний, навыков принятия решений и правильного направления офицеров на службу в соответствии с планом собрания были организованы и проведены занятия, близкие к реальным боевым условиям.