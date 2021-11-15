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В Отдельной общевойсковой армии состоялся сбор молодых офицеров

В Отдельной общевойсковой армии состоялся сбор молодых офицеров К учебно-методическому собранию, проведенному в Отдельной общевойсковой армии, были привлечены молодые офицеры, окончившие в этом году Высшее военное училище имени Гейдара Алиева и военно-медицинский факультет Азербайджанского медицинского университета, п
Армия
15 ноября 2021 г. 18:10
В Отдельной общевойсковой армии состоялся сбор молодых офицеров

К учебно-методическому собранию, проведенному в Отдельной общевойсковой армии, были привлечены молодые офицеры, окончившие в этом году Высшее военное училище имени Гейдара Алиева и военно-медицинский факультет Азербайджанского медицинского университета, продолжившие службу в воинских частях с назначением на соответствующие должности.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Для повышения тактических знаний, навыков принятия решений и правильного направления офицеров на службу в соответствии с планом собрания были организованы и проведены занятия, близкие к реальным боевым условиям.

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Версия на азербайджанском языке ФотоƏlahiddə Ümumqoşun Orduda gənc zabitlərin toplantısı keçirilib

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