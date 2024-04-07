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В Отдельной общевойсковой армии состоялось первенство по вольной борьбе среди военнослужащих

В Отдельной общевойсковой армии состоялось первенство по вольной борьбе среди военнослужащих В Отдельной общевойсковой армии состоялось первенство по вольной борьбе среди военнослужащих.
Армия
7 апреля 2024 г. 12:14
В Отдельной общевойсковой армии состоялось первенство по вольной борьбе среди военнослужащих

В Отдельной общевойсковой армии состоялось первенство по вольной борьбе среди военнослужащих.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

На первенстве, проходившем в Олимпийском спортивном комплексе Нахчывана, офицер Отдельной общевойсковой армии полковник-лейтенант Вахид Мамедов и главный судья состязаний Хикмет Гусейнов проинформировали военнослужащих о целях и правилах первенства. Было отмечено, что развитие спорта в нашей армии всегда находится в центре внимания, проводятся различные мероприятия, направленные на повышение интереса личного состава к спорту. Различные спортивные соревнования, проводимые среди военнослужащих, являются продолжением этой деятельности.

В соревнованиях под управлением судей Федерации борьбы Нахчыванской Автономной Республики, принимали участие 114 спортсменов в составе 12 команд.

В соревнованиях, проходивших в условиях напряженной борьбы, первые 3 места заняли команды мотострелков.

Победителям, занявшим первые три места в личном и командном зачетах, были вручены кубки, дипломы и почетные грамоты.

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