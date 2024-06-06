В Отдельной общевойсковой армии состоялись учебно-методические сборы

В Отдельной общевойсковой армии состоялись учебно-методические сборы с командирами и заместителями командиров батальонов и дивизионов.

В Отдельной общевойсковой армии состоялись учебно-методические сборы с командирами и заместителями командиров батальонов и дивизионов.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Сначала был проведен строевой осмотр офицеров и проверена их готовность к занятиям.

В ходе сборов основное внимание было уделено планированию и проведению практических показательных занятий по тактической, огневой, физической, артиллерийской, инженерной, строевой подготовке и вождению.

На занятиях, проведенных с целью совершенствования теоретических знаний, практических навыков офицеров, а также их навыков управления подразделениями, были отработаны вопросы о важности выполнения новых требований, возникающих в современных общевойсковых боях, о возможных проблемах в их решении.

В заключение был проведен анализ сборов, в ходе которых офицерам были даны поручения по дальнейшему повышению уровня боевой подготовки и профессионализма подчиненного состава, адаптации проводимых учений к реальным боевым условиям и использованию технологических инноваций.