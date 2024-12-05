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В Отдельной общевойсковой армии состоялись командно-штабные учения

В Отдельной общевойсковой армии состоялись командно-штабные учения В Отдельной общевойсковой армии проведены командно-штабные учения.
Армия
5 декабря 2024 г. 17:31
В Отдельной общевойсковой армии состоялись командно-штабные учения

В Отдельной общевойсковой армии проведены командно-штабные учения.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны, учения прошли в соответствии с планом подготовки на 2024 год.

Задействованные в учениях подразделения были выведены в районы проведения учений по сигналу тревоги.

Были проверены маневренность подразделений и навыки управления командиров и штабов в оперативных условиях.

В ходе учений, проведенных в условиях, приближенных к реальным боевым, ракетно-артиллерийские подразделения точным огнем уничтожили намеченные и внеплановые цели условного противника.

Задачи, поставленные в ходе командно-штабных учений, были успешно выполнены.

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