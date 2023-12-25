Состоялась церемония выпуска курса усовершенствования офицерского состава

В Отдельной Общевойсковой Армии состоялась церемония выпуска по случаю назначения группы офицеров на новые должности после успешного прохождения курса усовершенствования офицерского состава.

В Отдельной Общевойсковой Армии состоялась церемония выпуска по случаю назначения группы офицеров на новые должности после успешного прохождения курса усовершенствования офицерского состава.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны, на церемонии была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Заместитель министра обороны - командующий Отдельной Общевойсковой Армией генерал-полковник Керем Мустафаев поздравил офицеров с успешным окончанием курсов и назначением на новые должности, а также с предстоящим Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом, и пожелал каждому офицеру безупречной службы на страже Родины.

Выступивший от имени выпускников майор Рамид Сулейманов отметил, что они будут применять полученные на курсе знания и обретенные навыки для повышения боевой, общественно-политической и морально-психологической подготовки личного состава.

После выступлений выпускникам были вручены сертификаты и подарки. Отличник курса прикрепил эмблему курса на символическую доску, после чего состоялся торжественный проход выпускников перед трибуной.

В заключение было сделано фото на память.