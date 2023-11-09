В Отдельной общевойсковой армии состоялась церемония принятия присяги новобранцами

В День Государственного флага Азербайджанской Республики в Отдельной общевойсковой армии состоялась церемония принятия присяги новобранцами.

В День Государственного флага Азербайджанской Республики в Отдельной общевойсковой армии состоялась церемония принятия присяги новобранцами.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

На церемонии была почтена светлая память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Новобранцы поклялись ценой собственной жизни защищать национальные интересы, территориальную целостность и независимость Азербайджанской Республики.

Выступившие на церемонии офицеры, солдаты и родители пожелали личному составу быть преданными Родине, государству и Верховному главнокомандующему, мужественными, непобедимыми бойцами, достойно продолжая военные традиции предков.

Заместитель командующего Отдельной общевойсковой армией генерал-майор Рагим Джафаров поздравил личный состав с Днем Победы и Днем Государственного флага, а также по случаю принесения присяги.

Было отмечено, что в этом году азербайджанский народ отмечает День Государственного флага с особой радостью и гордостью. Государственный флаг Азербайджанской Республики, олицетворяющий нашу независимость, гордо реет на освобожденных от оккупации землях, на всех суверенных территориях нашей страны.

В завершение своего выступления генерал-майор Рагим Джафаров пожелал солдатам, принявшим военную присягу, удачи в их почетной службе.

Церемония завершилась торжественным шествием личного состава перед трибуной.