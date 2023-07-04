В Отдельной общевойсковой армии проведены командно-штабные учения

В соответствии с планом боевой подготовки на 2023 год, в Отдельной общевойсковой армии состоялись командно-штабные учения.

В соответствии с планом боевой подготовки на 2023 год, в Отдельной общевойсковой армии состоялись командно-штабные учения.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Поднятые по тревоге соединения, части и подразделения были выведены из пунктов постоянной дислокации в районы сосредоточения и боевого назначения, и приведены в разную степень боевой готовности.

В ходе учений, проведенных в целях совершенствования навыков принятия командным составом оперативных решений в соответствии со сложившейся тактической обстановкой и поддержания боевой готовности, подразделения, заняв огневые и стартовые позиции, выполнили маскировочные и защитные мероприятия на местности.

В ходе учений было практически отработано развертывание на территории полевого узла связи. Для организации управления было обеспечено качественное выполнение межштабного обмена информацией с опорных и мобильных радиоузлов, развернутых на местности.

После заслушивания докладов авиационных подразделений о подготовке к учениям была отработана атака с транспортно-боевых вертолетов "МИ-17" на наземные цели c использованием различных боевых маневров.

Задействованные в учениях подразделения ПВО выполнили задачи по отражению ударов воздушного противника на различных высотах.

В целях совершенствования навыков командиров и боевых расчетов по ведению боевых действий в условиях реального боя армейская авиация имитировала действия воздушного противника практическими полетами.

Данные о целях противника, обнаруженных разведывательными средствами радиотехнических подразделений, были переданы на командный пункт. Боевые расчеты вычислили время приближения средств воздушного нападения к государственной воздушной границе и последовательность захода зенитно-ракетных дивизионов в зону поражения. На основании полученной боевой задачи командный пункт зенитно-ракетных подразделений выполнил действия по обнаружению, слежению и уничтожению целей.

В ходе учений, проведенных в соответствии с условиями реального боя, артиллерийские и минометные подразделения обнаружили и уничтожили цели условного противника.

В результате оперативного, успешного выполнения боевых задач на учениях была достигнута слаженная деятельность подразделений и совершенствование навыков командиров по управлению подразделениями.