В Отдельной общевойсковой армии прошло состязание на звание "Лучший снайпер"

В Отдельной общевойсковой армии прошел конкурс на звание "Лучший снайпер".

В Отдельной общевойсковой армии прошел конкурс на звание "Лучший снайпер".

Как сообщает Report, сначала был проведен рядовой смотр снайперов и проверено их снаряжение.

В состязании, проведенном для обучения личного состава навыкам высокой выносливости, сдержанности, физической подготовки и выявления военнослужащих со способностями к меткой стрельбе, были проверены навыки снайперов по преодолению препятствий и уничтожению целей, расположенных на разных расстояниях.

В состязаниях, прошедших в шесть этапов, были выполнены нормативы по стрельбе в различных положениях.

В конце были определены и награждены снайперы, которые своевременно и точно выполнили поставленные задачи.