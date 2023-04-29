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В Отдельной общевойсковой армии прошло состязание на звание "Лучший снайпер"

В Отдельной общевойсковой армии прошло состязание на звание "Лучший снайпер" В Отдельной общевойсковой армии прошел конкурс на звание "Лучший снайпер".
Армия
29 апреля 2023 г. 18:01
В Отдельной общевойсковой армии прошло состязание на звание Лучший снайпер

В Отдельной общевойсковой армии прошел конкурс на звание "Лучший снайпер".

Как сообщает Report, сначала был проведен рядовой смотр снайперов и проверено их снаряжение.

В состязании, проведенном для обучения личного состава навыкам высокой выносливости, сдержанности, физической подготовки и выявления военнослужащих со способностями к меткой стрельбе, были проверены навыки снайперов по преодолению препятствий и уничтожению целей, расположенных на разных расстояниях.

В состязаниях, прошедших в шесть этапов, были выполнены нормативы по стрельбе в различных положениях.

В конце были определены и награждены снайперы, которые своевременно и точно выполнили поставленные задачи.

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Версия на азербайджанском языке ФотоƏlahiddə Ümuşqoşun Orduda “Ən yaxşı snayper” adı uğrunda yarış keçirilib

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