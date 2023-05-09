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В Отдельной общевойсковой армии прошли занятия

В Отдельной общевойсковой армии прошли занятия В соединениях, частях и подразделениях Отдельной общевойсковой армии прошли занятия по обеспечению надлежащего сезонного технического обслуживания за всеми видами вооружения и техники.
Армия
9 мая 2023 г. 17:33
В Отдельной общевойсковой армии прошли занятия

В соединениях, частях и подразделениях Отдельной общевойсковой армии прошли занятия по обеспечению надлежащего сезонного технического обслуживания за всеми видами вооружения и техники.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, в ходе занятий была подчеркнута важность соблюдения правил правильной эксплуатации каждого вида вооружения и военной техники и сохранения их технического состояния.

В то же время были проведены теоретические занятия по замене деталей и механизмов, эксплуатации всех видов техники в соответствии с сезонными требованиями.

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Версия на азербайджанском языке ФотоƏlahiddə Ümumqoşun Orduda məşğələ keçirilib

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