В Отдельной общевойсковой армии прошли учения по подготовке командиров

В Отдельной общевойсковой армии с целью совершенствования знаний и умений командиров батальонов, дивизионов и их заместителей по военному искусству, управлению подразделениями, принятию правильных решений при выполнении боевых задач проведен тренинг по ко

В Отдельной общевойсковой армии с целью совершенствования знаний и умений командиров батальонов, дивизионов и их заместителей по военному искусству, управлению подразделениями, принятию правильных решений при выполнении боевых задач проведен тренинг по командирской подготовке.

Об этом Report сообщили в Минобороны Азербайджана.

Офицеры приняли участие в практических занятиях и выполнили упражнения по стрельбе из стрелкового оружия.

На теоретических занятиях были прочитаны лекции по праву, материально-техническому обеспечению, охране государственной тайны и морально-психологической подготовке.

В конце учений, проведенных в соответствии с ”Планом боевой подготовки Отдельной общевойсковой армии на 2023 год", офицерам были даны соответствующие поручения по управлению подразделениями и повышению боевой готовности.