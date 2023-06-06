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В Отдельной общевойсковой армии прошли учения по подготовке командиров

В Отдельной общевойсковой армии прошли учения по подготовке командиров В Отдельной общевойсковой армии с целью совершенствования знаний и умений командиров батальонов, дивизионов и их заместителей по военному искусству, управлению подразделениями, принятию правильных решений при выполнении боевых задач проведен тренинг по ко
Армия
6 июня 2023 г. 19:09
В Отдельной общевойсковой армии прошли учения по подготовке командиров

В Отдельной общевойсковой армии с целью совершенствования знаний и умений командиров батальонов, дивизионов и их заместителей по военному искусству, управлению подразделениями, принятию правильных решений при выполнении боевых задач проведен тренинг по командирской подготовке.

Об этом Report сообщили в Минобороны Азербайджана.

Офицеры приняли участие в практических занятиях и выполнили упражнения по стрельбе из стрелкового оружия.

На теоретических занятиях были прочитаны лекции по праву, материально-техническому обеспечению, охране государственной тайны и морально-психологической подготовке.

В конце учений, проведенных в соответствии с ”Планом боевой подготовки Отдельной общевойсковой армии на 2023 год", офицерам были даны соответствующие поручения по управлению подразделениями и повышению боевой готовности.

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Версия на английском языке ФотоCommanders training classes held in Azerbaijan's Combined Arms Army
Версия на азербайджанском языке ФотоƏlahiddə Ümumqoşun Orduda komandir hazırlığı məşğələsi keçirilib

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