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В Отдельной общевойсковой армии прошли учения по подготовке командиров

В Отдельной общевойсковой армии прошли учения по подготовке командиров В соответствии с ”Планом боевой подготовки Отдельной общевойсковой армии на 2023 год" с командирами батальонов, дивизионов и их заместителями проведены занятия по командирской подготовке.
Армия
6 марта 2023 г. 18:10
В Отдельной общевойсковой армии прошли учения по подготовке командиров

В соответствии с ”Планом боевой подготовки Отдельной общевойсковой армии на 2023 год" с командирами батальонов, дивизионов и их заместителями проведены занятия по командирской подготовке.

Как сообщили Report в пресс-службе Отдельной общевойсковой армии, на тренинге по командной подготовке основное внимание было уделено совершенствованию знаний, навыков и командирских качеств офицеров, а также принятию правильных решений при выполнении боевых задач.

В ходе совещания в Отдельном общевойсковом учебном центре армии были проведены теоретические занятия по тактической, инженерной, топографической и химической подготовке.

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Версия на азербайджанском языке ФотоƏlahiddə Ümumqoşun Orduda komandir hazırlığı məşğələsi keçirilib

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