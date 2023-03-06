В Отдельной общевойсковой армии прошли учения по подготовке командиров

В соответствии с ”Планом боевой подготовки Отдельной общевойсковой армии на 2023 год" с командирами батальонов, дивизионов и их заместителями проведены занятия по командирской подготовке.

В соответствии с ”Планом боевой подготовки Отдельной общевойсковой армии на 2023 год" с командирами батальонов, дивизионов и их заместителями проведены занятия по командирской подготовке.

Как сообщили Report в пресс-службе Отдельной общевойсковой армии, на тренинге по командной подготовке основное внимание было уделено совершенствованию знаний, навыков и командирских качеств офицеров, а также принятию правильных решений при выполнении боевых задач.

В ходе совещания в Отдельном общевойсковом учебном центре армии были проведены теоретические занятия по тактической, инженерной, топографической и химической подготовке.