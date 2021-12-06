В Отдельной общевойсковой армии прошли состязания на звание "Лучшая противотанковая батарея"

В соответствии с планом боевого слаживания войск Нахчыванского гарнизона на 2021 учебный год, было проверено полное снабжение личного состава батарей и навыки выполнения нормативов в индивидуальном и групповом зачете.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
На состязаниях были выполнены задачи по занятию рубежей развертывания на танкоопасном направлении, уничтожению подвижных и неподвижных целей условного противника.
По итогам состязания первое место заняла батарея противотанковых управляемых ракет.
Личный состав победившей в состязаниях батареи был награжден командованием Отдельной общевойсковой армии.