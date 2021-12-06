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В Отдельной общевойсковой армии прошли состязания на звание "Лучшая противотанковая батарея"

В Отдельной общевойсковой армии прошли состязания на звание "Лучшая противотанковая батарея" В соответствии с планом боевого слаживания войск Нахчыванского гарнизона на 2021 учебный год, было проверено полное снабжение личного состава батарей и навыки выполнения нормативов в индивидуальном и групповом зачете.
Армия
6 декабря 2021 г. 18:20
В Отдельной общевойсковой армии прошли состязания на звание Лучшая противотанковая батарея

В соответствии с планом боевого слаживания войск Нахчыванского гарнизона на 2021 учебный год, было проверено полное снабжение личного состава батарей и навыки выполнения нормативов в индивидуальном и групповом зачете.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

На состязаниях были выполнены задачи по занятию рубежей развертывания на танкоопасном направлении, уничтожению подвижных и неподвижных целей условного противника.

По итогам состязания первое место заняла батарея противотанковых управляемых ракет.

Личный состав победившей в состязаниях батареи был награжден командованием Отдельной общевойсковой армии.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunun Naxçıvandakı ən yaxşı tank əleyhinə batareyası müəyyənləşib

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