В Отдельной общевойсковой армии прошли состязания на звание "Лучшая противотанковая батарея"

В соответствии с планом боевого слаживания войск Нахчыванского гарнизона на 2021 учебный год, было проверено полное снабжение личного состава батарей и навыки выполнения нормативов в индивидуальном и групповом зачете.

В соответствии с планом боевого слаживания войск Нахчыванского гарнизона на 2021 учебный год, было проверено полное снабжение личного состава батарей и навыки выполнения нормативов в индивидуальном и групповом зачете.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

На состязаниях были выполнены задачи по занятию рубежей развертывания на танкоопасном направлении, уничтожению подвижных и неподвижных целей условного противника.

По итогам состязания первое место заняла батарея противотанковых управляемых ракет.

Личный состав победившей в состязаниях батареи был награжден командованием Отдельной общевойсковой армии.