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В Отдельной общевойсковой армии прошли командно-штабные учения

В Отдельной общевойсковой армии прошли командно-штабные учения В Отдельной общевойсковой армии в целях совершенствования боевой подготовки штабов и личного состава проведены командно-штабные учения.
Армия
8 мая 2023 г. 19:16
В Отдельной общевойсковой армии прошли командно-штабные учения

В Отдельной общевойсковой армии в целях совершенствования боевой подготовки штабов и личного состава проведены командно-штабные учения.

Как сообщает местное бюро Report, соединения и военные части, привлеченные к учениям для приведения в состояние боевой готовности различной степени, были выведены в районы учений.

На следующем этапе учений на развернутых пунктах управления планировались операции, составлялись отчеты по различным видам деятельности, планировались операции, составлялись необходимых отчеты по принятию решений, организовывалась взаимосвязь между подразделениями и всестороннее обеспечение.

На практическом этапе учений силами специального назначения проведены рейды по боевым позициям и важным объектам, расположенным на переднем крае обороны условного противника.

На последнем этапе учений были проанализированы результаты деятельности, отмечено, что поставленные задачи выполнены в полном объеме, получен большой опыт дальнейшего совершенствования навыков боевого управления командиров и штабов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоƏlahiddə Ümumqoşun Orduda komanda-qərargah təlimi keçirilib

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