В Отдельной общевойсковой армии прошел смотр-конкурс автомобильной техники

В Отдельной общевойсковой армии прошел смотр-конкурс эксплуатируемой автомобильной техники, в ходе которого была проверена последовательность ежедневного технического обслуживания всех находящихся в эксплуатации автомобилей.

В Отдельной общевойсковой армии прошел смотр-конкурс автомобильной техники, в ходе которого была проверена последовательность ежедневного технического обслуживания всех находящихся в эксплуатации автомобилей.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Наряду с легковыми автомобилями, микроавтобусами и автобусами различных марок и назначений, к участию в конкурсе были привлечены автомобильная техника и оборудование тылового обеспечения, предназначенные для удовлетворения потребностей солдат в еде и воде в полевых условиях, мобильные холодильники и хлебозаводы, резервуары для воды и полевая кухня.