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В Отдельной общевойсковой армии прошел смотр-конкурс автомобильной техники

В Отдельной общевойсковой армии прошел смотр-конкурс автомобильной техники В Отдельной общевойсковой армии прошел смотр-конкурс эксплуатируемой автомобильной техники, в ходе которого была проверена последовательность ежедневного технического обслуживания всех находящихся в эксплуатации автомобилей.
Армия
8 апреля 2022 г. 18:11
В Отдельной общевойсковой армии прошел смотр-конкурс автомобильной техники

В Отдельной общевойсковой армии прошел смотр-конкурс автомобильной техники, в ходе которого была проверена последовательность ежедневного технического обслуживания всех находящихся в эксплуатации автомобилей.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Наряду с легковыми автомобилями, микроавтобусами и автобусами различных марок и назначений, к участию в конкурсе были привлечены автомобильная техника и оборудование тылового обеспечения, предназначенные для удовлетворения потребностей солдат в еде и воде в полевых условиях, мобильные холодильники и хлебозаводы, резервуары для воды и полевая кухня.

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Версия на азербайджанском языке ФотоƏlahiddə Ümumqoşun Orduda avtomobil texnikalarına baxış-müsabiqəsi keçirilib

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