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В октябре задержаны 55 нарушителей госграницы Азербайджана

В октябре задержаны 55 нарушителей госграницы Азербайджана В октябре задержаны 55 человек, нарушивших государственную границу Азербайджана.
Армия
1 ноября 2022 г. 11:58
В октябре задержаны 55 нарушителей госграницы Азербайджана

В октябре задержаны 55 человек, нарушивших государственную границу Азербайджана.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС).

По информации, 34 человека, задержанных ГПС за нарушение государственной границы в сентябре 2022 года, являются гражданами Азербайджана, трое - Непала, двое - Таджикистана, один - Палестины и один - Пакистана, два - Ирана, двое - Пакистана, пять - Афганистана, один - Сирии и четыре - Шри-Ланки.

В рамках мероприятий по борьбе с нелегальной миграцией 30 человек были задержаны при попытке пересечения государственной границы с поддельными паспортами, шенгенскими визами и дата-штампами.

25 человек были задержаны за нарушение правил пограничного режима, в их отношении приняты надлежащие меры.

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Версия на азербайджанском языке ФотоÖtən ay Azərbaycan sərhədini pozan 55 nəfər saxlanılıb

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