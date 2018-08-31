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    В одной из воинских частей состоялось открытие нового здания караульного помещения

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Согласно плану ведения ремонтно-строительных и восстановительных работ, в военных объектах Азербайджанской Армии, в одной из воинских частей состоялось открытие нового здания караульного помещения.

    Как сообщили Report в министерстве обороны, выступая на открытии, заместитель начальника Главного управления материально-технического обеспечения (МТО) – начальник штаба МТО полковник Гадир Насибов отметил, что здание было построено за короткий срок в соответствии с современными стандартами. Здесь созданы все условия для организации и ведения караульной службы на высоком уровне. Сданы в эксплуатацию кухня, столовая, комната для отдыха, помещение для сушки одежд, оснащенные необходимым инвентарем и оборудованием, а также отвечающие требованиям правил безопасности комнаты для хранения оружия и боеприпасов.

    В здании имеются отопительная система, проведены линии горячей и холодной воды, а также установлены системы сигнализации и противопожарной охраны.

    Территория огорожена металлическим забором, проделаны работы по обустройству, проложено асфальтовое покрытие и проведено озеленение участка.

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