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В Оборонном колледже НАТО обсудили вопросы сотрудничества с Азербайджаном в области военного образования

В Оборонном колледже НАТО обсудили вопросы сотрудничества с Азербайджаном в области военного образования В рамках официального визита в Италию первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба армии Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев посетил Оборонный колледж НАТО в Риме.
Армия
20 сентября 2024 г. 17:10
В Оборонном колледже НАТО обсудили вопросы сотрудничества с Азербайджаном в области военного образования

В рамках официального визита в Италию первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба армии Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев посетил Оборонный колледж НАТО в Риме.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Генерал-полковник К.Велиев встретился с командующим колледжем генерал-лейтенантом Максом Нильсеном. На встрече, в которой также принимал участие посол Азербайджанской Республики в Италии Рашад Асланов, были проведены широкие дискуссии о возможностях и перспективах взаимного сотрудничества в области военного образования.

Затем начальнику Генерального штаба азербайджанской армии была предоставлена подробная информация об истории колледжа, основных направлениях деятельности и учебном процессе, а также об условиях, созданных здесь для слушателей.

В заключение генерал-полковник К.Велиев встретился с азербайджанскими военнослужащими, несущими службу в рамках концепции "Штабные должности партнерства" НАТО, и гражданскими, являющимися слушателями "Курса регионального сотрудничества НАТО", поинтересовался их учебой и условиями обучения.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNATO Müdafiə Kollecində Azərbaycanla hərbi təhsil sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub

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