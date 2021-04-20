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В настоящее время 24 военнослужащих считаются пропавшими без вести

В настоящее время 24 военнослужащих считаются пропавшими без вести "В настоящее время на территории Тертерского, Физулинского, Джебраильского, Ходжавендского и Ходжалинского районов, а также города Шуша поисковыми группами проводятся поисковые работы с целью установления местонахождения 24 пропавших без вести военнослужа
Армия
20 апреля 2021 г. 17:56
В настоящее время 24 военнослужащих считаются пропавшими без вести

"В настоящее время на территории Тертерского, Физулинского, Джебраильского, Ходжавендского и Ходжалинского районов, а также города Шуша поисковыми группами проводятся поисковые работы с целью установления местонахождения 24 пропавших без вести военнослужащих".

Как передает Report, об этом говорится в информации Военной прокуратуры.

Отмечается, что в горной цепи Муров работы отложены до момента, когда возникнут благоприятные природные условия.

"В то же время продолжаются следственно-оперативные мероприятия по версиям нахождения этих военнослужащих в плену или наличия их останков у противоположной стороны, общественность будет регулярно информироваться о результатах", - отмечается в информации.

По информации, после подписания трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 ноября было установлено, что 386 военнослужащих ВС Азербайджанской Республики пропали без вести, этот факт был взят под контроль Генпрокуратурой и Военной прокуратурой Азербайджанской Республики, с участием сотрудников органов Военной прокуратуры и Службы госбезопасности поисковыми группами, состоящими из военнослужащих Вооруженных сил, проводилась регулярная работа по поиску пропавших без вести военнослужащих.

За прошедший период путем опроса свидетелей и перепроверки показаний, изъятия данных мобильных телефонов и других необходимых следственных действия были определены места нахождения и захоронения тел 362 пропавших без вести военнослужащих, останки шехидов были осмотрены и после установления личности переданы близким.

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Версия на азербайджанском языке Hazırda 24 hərbçi itkin düşmüş sayılır - RƏSMİ

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