В направлении села Йухары Вейсялли изъяты боеприпасы

Министерство обороны Азербайджана распространило кадры изъятой боевой техники, оружия и боеприпасов в направлении села Йухары Вейсялли.
В направлении села Йухары Вейсялли изъяты боеприпасыВ направлении села Йухары Вейсялли изъяты боеприпасы Министерство обороны Азербайджана распространило кадры конфискованной боевой техники, оружия и боеприпасов в направлении села Йухары Вейсялли.
Армия
24 сентября 2023 г. 14:21
https://static.report.az/photo/3e624625-6dca-3c5a-b601-7df04a92dead.jpg
Версия на азербайджанском языке ВидеоYuxarı Veysəlli kəndi istiqamətində silah-sursat müsadirə edilib